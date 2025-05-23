В Самарской области открыли пожарное депо, которое будет защищать объекты нефтяной промышленности

В четверг, 22 мая, в Самарской области состоялось открытие нового пожарного депо на производственном объекте. Оно будет защищать объекты нефтяной промышленности АО «Транснефть — Приволга» и улучшит противопожарную защиту близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщает региональное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в депо работает 47-я пожарно-спасательная часть в составе 8-го отряда ФПС ГПС Самарской области (договорной). Новое подразделение создали 1 апреля текущего года. В штат входят 33 человека.

Депо оборудовали стендом для проверки пожарно-технического оборудования, инструментальными шкафами, стеллажами для боевой одежды, зонами для обслуживания, сушки и хранения пожарных рукавов. В здании предусмотрен учебный класс для повышения квалификации сотрудников.

Руфия Кутляева