Операционная медсестра в Ростове получает до 135 тысяч рублей в месяц

В Ростове-на-Дону операционная медицинская сестра получает до 135 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает пресс-служба портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что максимальный уровень зарплаты операционной медсестры в частных клиниках зафиксировали в Москве —170 тыс. руб. в месяц. Второе и третье место у Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону —160 тыс. руб. и 135 тыс. руб. соответственно.

От 55 до 65 тыс. руб. в Ростове обещают сотруднику с дипломом о среднем медобразовании по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело» или «Акушерское дело». Обязательным требованием является наличие действующего сертификата по направлению «Операционное дело». На заработную плату 65-70 тыс. руб. могут рассчитывать специалисты, которые знают правила сбора, хранения и утилизации медицинских отходов, могут оказать экстренную и неотложную медпомощь и имеют опыт ведения документации в коммерческой клинике.

От 70 до 85 тыс. руб. в Ростове-на-Дону могут получать кандидаты с опытом работы от двух лет и практикой ассистирования на операциях одного или нескольких специализированных профилей —офтальмологических, гинекологических, сосудистых, травматологических. На самую высокую зарплату, от 85 до 135 тыс. руб., могут претендовать специалисты с опытом работы от трех лет и уверенными навыками обращения с современным хирургическим оборудованием (эндоскопическое, лапароскопическое, артроскопическое и другие виды техники).

Мария Хоперская