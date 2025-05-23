Заказчики вышли на самозанятых

В первом квартале 2025 года госкомпании заключили договоры с самозанятыми в регионах Сибири на сумму более 211 млн руб., что на 70% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом число самозанятых в округе также увеличилось — на 39%. Заказчики стали активнее работать с плательщиками налога на профдоход из-за более выгодных условий, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госкомпании стали активнее работать с самозанятыми из-за более выгодных условий

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Госкомпании стали активнее работать с самозанятыми из-за более выгодных условий

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Госкомпании проявляют интерес к услугам самозанятых. Так, в Сибирском федеральном округе общий объем контрактов предприятий с такими поставщиками увеличился на 70% по итогам первого квартала 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 211,8 млн руб., сообщили «Ъ-Сибирь» в Корпорации МСП (КМСП). Закупки проводятся по 223-ФЗ (устанавливает правила закупок для организаций с госучастием) в рамках 25-процентной квоты для малых и средних предприятий (МСП).

Число самозанятых в СФО, зарегистрированных в качестве поставщиков услуг через госзакупки, за год также выросло на 39%, до 211. Количество заключенных в этот период договоров увеличилось на 24%, до 288 ед., сообщил гендиректор КМСП Александр Исаевич.

Самозанятые получили возможность участвовать наравне с ИП в госзакупках по 223-ФЗ с 1 апреля 2020 года.

Наибольший рост закупок зафиксирован по договорам о ремонте оборудования (в 17,2 раза), архитектуре и инженерно-техническом проектировании (в 7,4 раза), страховании (в 3,6 раза), рекламе и исследовании рынка (в 3,3 раза), а также по профессиональным и научным услугам (в 2,4 раза).

Лидерами по объему закупок из регионов Сибири стали Красноярский край (38,5 млн руб.), Кемеровская область (37,8 млн руб.), Омская область (36,5 млн руб.), Алтайский край (28 млн руб.) и Иркутская область (27 млн руб.).

Наибольший прирост показали Омская область (+27 млн руб.), Кузбасс (+24 млн руб.), Красноярский край (+22 млн руб.) и Иркутская область (+18 млн руб.). Снижение объема закупок зафиксировано в Республике Хакасия (-19 млн руб.) и Новосибирской области (-9 млн руб.).

Заказчики стали активнее работать с плательщиками налога на профдоход из-за более выгодных условий, считают эксперты.

«Самозанятые за счет экономии на различных издержках в сравнении с обычной компанией (налоги, аренда, административные расходы и т.д.) могут предложить более конкурентоспособную цену за выполнение услуги, а это является существенным фактором, при прочих равных профессиональных и технических возможностях»,— комментирует учредитель и юрист в компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова.



Также на динамику влияет дефицит рабочей силы, который в условиях роста конкуренции за специалиста вынуждает работодателя обращаться к тем, кто готов выполнить работу здесь и сейчас. Кроме того, часть граждан сменила статус ИП, которым ранее пользовались для оказания профессиональных услуг, на самозанятого. «Сейчас для них выгоднее статус самозанятого, так как он более прост в плане отчетности и более экономный в плане налогов»,— отмечает Юлия Комбарова.

Количество людей, зарегистрированных в таком статусе, будет расти и дальше, уверен директор департамента трудового права портала Superjob Александр Южалин. «Сами люди видят некие преимущества в этом способе осуществления работы. Есть некие послабления по налогообложению, налог, по сути, меньше, чем тот, который платит обычный работник, который работает по трудовому договору. Растет количество организаций, которые прибегают к трудоустройству через самозанятость»,— комментирует он.

Лолита Белова