Онкомаммология в Клинике Екатерининская: высокий профессионализм и индивидуальный подход

Забота о здоровье — это не только физическое состояние организма, но и уверенность в том, что вы находитесь в надежных руках. В наше время, когда ранняя диагностика и точное лечение становятся основой долгой и полноценной жизни, крайне важно иметь доступ к квалифицированным специалистам.

Маммология — это одна из самых деликатных и ответственных областей медицины, где каждый шаг в диагностике и лечении имеет решающее значение. Современная медицина делает акцент на раннем выявлении заболеваний молочных желез, что играет ключевую роль в спасении жизни женщин.

Экспертная маммология: что это значит?

Когда речь идет о здоровье женщины, особенно в такой области, как маммология, доверие играет решающую роль. Клиника Екатерининская — медицинский центр, в котором работают выдающиеся эксперты, среди которых врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук и даже хирурги с мировым именем. Пациенты отмечают внимательное отношение и квалифицированную помощь специалистов клиники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба клиники Екатерининская Фото: пресс-служба клиники Екатерининская

Маммология в клинике — это не просто медицинская услуга. Это комплексный подход, объединяющий диагностику, профилактику, лечение и реабилитацию, подкрепленный опытом ведущих врачей и использованием новейших медицинских технологий. Одним из авторитетных специалистов в Клинике Екатерининская является Артём Ашикович Зандарян — врач-онколог, пластический хирург и маммолог, чья репутация подтверждается сотнями отзывов благодарных пациенток.

Врач Артём Ашикович Зандарян: профи, которому можно доверять

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба клиники Екатерининская Фото: пресс-служба клиники Екатерининская

Артём Ашикович Зандарян работает в Клинике Екатерининская с июня 2024 года. Это универсальный специалист, который оказывает как диагностическую помощь, так и проводит хирургическое лечение заболеваний молочных желез, включая сложные операции, направленные на восстановление после онкологических заболеваний.

В своей практике доктор активно использует биопсию сторожевых лимфоузлов — это современная и щадящая диагностика, позволяющая точно определить распространенность заболевания и сохранить качество жизни пациенток.

За период своей работы в клинике доктор Зандарян провел более 534 консультаций, среди которых хирургические, пластические, а также консультации по вопросам коррекции молочных желез. Он выполнил более 3000 маммологических операций, из которых свыше 300 — в Клинике Екатерининская. Это впечатляющий показатель для специалиста, успешно совмещающего несколько направлений медицинской практики.

Особенность работы врача Зандаряна заключается в индивидуальном подходе к каждому пациенту. Он не только грамотно ставит диагноз, но и тщательно разрабатывает план лечения, учитывая все особенности здоровья женщины. Он активно использует новейшие способы диагностики, такие как ультразвуковое исследование, маммографию, биопсию, а также передовые инструменты хирургического вмешательства. Артём Ашикович также имеет богатый опыт в восстановительных пластических операциях, которые помогают пациентам не только победить заболевание, но и вернуть уверенность в себе.

Почему важно доверять опытному врачу?

Маммология требует не только глубоких знаний и практического опыта, но и высокой ответственности, ведь речь идет о здоровье женщины и ее жизни. Врач Зандарян доказал свою компетентность и профессионализм за время работы в Клинике Екатерининская. Его пациенты отмечают не только высокий уровень профессиональных знаний, но и его человечность и внимание к каждой женщине.

Экспертность в цифрах: статистика

Маммология — это не только высокие технологии, но и реальные данные, которые подтверждают важность ранней диагностики и эффективности лечения. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак молочной железы остается самым распространенным типом рака среди женщин. В 2020 году было зарегистрировано 2,3 миллиона новых случаев рака молочной железы по всему миру, что составляет почти 25% всех случаев рака среди женщин.

В России ситуация тоже тревожная. По данным Росстата, в 2020 году было зарегистрировано более 70 000 новых случаев рака молочной железы. Эти цифры подчеркивают важность профилактических осмотров и ранней диагностики заболеваний молочных желез, ведь чем раньше выявляется болезнь, тем выше шансы на успешное лечение.

Почему важно обращаться в Клинику Екатерининская

Клиника Екатерининская, частная медицинская сеть, крупнейшая в ЮФО*, предоставляет своим пациентам весь спектр услуг для ранней диагностики и лечения заболеваний молочных желез. Врачи клиники используют самые современное оборудование для диагностики заболеваний молочных желез, что позволяет минимизировать количество ошибок и проводить лечение на самых ранних стадиях заболеваний.

Заключение

Экспертная маммология в Клинике Екатерининская — это команда высококвалифицированных специалистов с многолетним клиническим опытом, современное диагностическое оборудование и индивидуальный подход к каждой пациентке. Мы предлагаем женщинам комплексный подход к решению проблем молочных желез, от диагностики до восстановления после хирургического вмешательства.

Регулярные осмотры и ранняя диагностика — это залог вашего здоровья. Не откладывайте визит к маммологу, ведь здоровая женщина — это счастливая женщина. Берегите себя и доверяйте своему организму. А в этом вам поможет наша команда врачей-профессионалов. Клиника Екатерининская — всегда рядом!

* По версии журнала «Здравоохранение России», 2021 год.

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