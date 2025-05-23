Отели Кудымкара обновляют номерной фонд в коми-пермяцком стиле

Отели Кудымкара начали внедрять в оформление номерного фонда коми-пермяцкий стиль. Как сообщает пресс-служба проектного офиса 100-летия округа, одна из старейших кудымкарских гостиниц «Парма» уже обновила интерьер номера в аутентичном стиле. Здесь размещены подлинные предметы быта из деревень.

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В глэмпинге «Югр» интерьеры домов также оформлены с элементами коми-пермяцкой культуры. В декоре используются орнаменты и цвета, характерные для национального стиля, что придает пространству самобытности. «Номера в национальном стиле помогают создать эффект полного погружения. В ближайших планах — запустить еще два номера с элементами народного декора»,— рассказали в «Парме».

Напомним, в 2025 году Коми-Пермяцкий округ отмечает 100-летие с момента образования. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил текущий год Годом коми-пермяцкого языка.