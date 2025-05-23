МГУ лишился первого места

МГУ потерял лидерство в рейтинге лучших университетов России. Эксперты журнала Forbes в этом году поместили его на третью строчку, а на первой оказался Московский физико-технический институт. Следом идет Высшая школа экономики: Национальный исследовательский университет обогнал МГУ всего на 0,7 балла. При этом в топ-20 вошли 12 московских вузов, три университета из Санкт-Петербурга, два — из Татарстана и по одному — из Новосибирской, Свердловской и Томской областей. Технические вузы заметно улучшили свои показатели относительно прошлых лет, обратил внимание Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перестановки в верхней части рейтинга отражают последние тренды высшего образования, считает доктор биологических наук, член Европейской академии ученых Михаил Гельфанд: «Московский университет снижается в рейтингах, и это закономерное следствие выдающегося бессменного руководства вузом, я подозреваю. Теперь это и документально. МГУ напоминает Советский Союз времен позднего Леонида Ильича Брежнева. То, что Физтех довольно динамично развивается нынешним ректором, это заметно. Что касается Вышки, то, вероятно, тут на самом деле имеет место некоторая инерция. В свое время там был открыт совершенно замечательный математический факультет, и это действительно было сделано при прежнем ректоре. ВШЭ развивалась и в гуманитарных, и в естественнонаучных областях. Там сильный факультет компьютерных наук. При Ярославе Кузьминове вуз из чисто экономического, потом чисто экономически-гуманитарного превратился в полноценный университет.

Вместе с тем у меня есть вопрос к составителям этого рейтинга. "Сколтех", например, маленький университет, там ограниченное число программ, нет гуманитарного, экономического направления науки. Но в своих областях "Сколтех" самый сильный, за биологию я могу отвечать. Может быть, действительно дело в том, что это небольшой вуз. Каждый очень силен в своих областях, но полностью отсутствует в других».

Лучшим вузом по качеству приема вновь стал Физтех. Высшая школа экономики победила в опросе работодателей, а МГУ признали лидером в категории «Международная репутация». Согласно данным Forbes, в стране растет популярность среднего профессионального образования, а интерес к высшему падает. Вместе с тем оно остается востребованным: в прошлом году в вузах обучались более 4,5 млн человек. При выборе университета нельзя ориентироваться только на рейтинги, уверен научный руководитель Российской экономической школы Рубен Ениколопов. По его словам, гораздо важнее наличие признанных международных партнеров: «Я очень скептически отношусь к рейтингам, и это не проблема конкретно списка Forbes. Такие исследования могут примерно отделить совсем плохие вузы от хороших и так далее, но перемещение внутри первой десятки на самом деле похоже на рейтинги вина. Есть данные о том, что если экспертам дать еще раз попробовать эти же сорта, они путаются.

Все отделяют действительно хорошие университеты от плохих, а уже внутри них как места распределятся, так и будет. И поэтому я на этот порядок вообще не обращал бы внимания.

Между тем на все российские учебные заведения очень плохо подействовала ситуация разрыва международных отношений с ведущими университетами мира. По сути, лучшие из них находятся на Западе. И, конечно, это негативно отразилось прежде всего на качестве науки, образования это тоже коснулось. Сильнее всего ударило по лучшим вузам, потому что они были наиболее включенными в международную систему. С моей точки зрения, это мало связано с Болонской системой, это вообще маловажная, на самом деле, история. Произошли, конечно, негативные изменения за три года, но они связаны с меньшей включенностью российских вузов».

Рейтинг оценивает вузы по 17 критериям, которые объединяются в пять метрик — качество нетворкинга, репутация у работодателей, международная репутация, академическая среда и фактор Forbes. По данным ООН, Россия занимает 34-е место в мире по индексу уровня образования.

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Леонид Пастернак