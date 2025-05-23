В Ростове-на-Дону задержали двух курьеров телефонных мошенников

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали двух курьеров телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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Жертвой злоумышленников стала 86-летняя местная жительница. Пенсионерка передала подозреваемым 260 тыс. руб., после разговора с неизвестным. Звонивший представился «сотрудником силового ведомства», заявил, что в банке, где женщина хранит свои сбережения, ее обманывают, посоветовал «срочно снять все деньги со сберегательной книжки» и передать всю сумму «коллегам» для безопасности.

Полицейским удалось задержать двоих 20-летних ростовчан, причастных к этому и еще как минимум к двум аналогичным эпизодам мошенничества. Выяснилось, что за процент молодые люди забирали деньги у пенсионеров и переводили их на счета злоумышленников. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Константин Соловьев