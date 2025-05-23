Песков переадресовал Минобороны вопрос о буферной зоне с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о глубине буферной зоны на границе с Украиной, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики,— заявил представитель президента журналисту на брифинге.— Рекомендую вам адресовать этот вопрос Министерству обороны».

В ходе совещания с членами правительства 22 мая Владимир Путин заявил, что российские военные уже ведут боевую работу по созданию буферной зоны безопасности на границе РФ.

Подробнее о том, какой может быть буферная зона с Украиной,— в материале «Ъ».