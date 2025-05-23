В Москве простились с хореографом Юрием Григоровичем

В Большом театре состоялась церемония прощания с хореографом Юрием Григоровичем, передает корреспондент «Ъ». Проститься с ним пришли родные, друзья и коллеги. В числе посетивших церемонию — министр культуры Ольга Любимова, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, артисты Николай Цискаридзе и Анастасия Волочкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Для каждого из нас, кто с ним работал, вся жизнь связана именно с ним, с его волей. Каждый артист, который находится сейчас в зале, который не смог по каким-либо причинам прийти, может сказать только одно — спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич, за то, что вы нас заметили. Спасибо, Юрий Николаевич, за то, что вы создали такое количество ролей, которые мы много лет с таким счастьем, с таким наслаждением исполняли»,— сказал господин Цискаридзе на церемонии.

Позднее хореографа кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.

Юрий Григорович умер 19 мая в возрасте 98 лет. С 1946 года он служил в кордебалете Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова. С того же момента выступал автором постановок в балетной студии ленинградского Дворца культуры им. А. М. Горького. В 60-е годы работал в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова. Позднее стал главным балетмейстером московского Большого театра. В числе известных постановок господина Григоровича — «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Щелкунчик».

Полина Мотызлевская, Полина Ячменникова