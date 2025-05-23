В Подмосковье в розах из Эквадора нашли кокаин на 200 млн рублей

Российские таможенники обнаружили более 15,6 кг кокаина в коробках с цветами из Эквадора, сообщает Федеральная таможенная служба. По оценкам сотрудников службы, стоимость запрещенного груза на черном рынке составила бы около 200 млн руб.

Получателем груза, по данным оперативников, был гражданин Колумбии. Он спрятал картонные коробки с цветочной продукцией и наркотиками в гараже в Московской области. Оттуда изъято четыре пакета с белым порошком, еще четыре нашли в съемной квартире подозреваемого. Экспертиза подтвердила, что наркотическим веществом в пакетах был кокаин.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в составе организованной группы в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Максимальная санкция по данной статье — пожизненное лишение свободы.