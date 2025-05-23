Курортный актив уйдет с молотка

«Газпром» решил продать лечебно-профилактическую базу «Голубая волна» на побережье Черного моря в рамках реализации непрофильных санаторно-курортных активов. В распоряжении базы — собственный галечный пляж, рядом расположены русский винный дом «Абрау-Дюрсо» и одноименное озеро. Дата аукциона и начальная стоимость объекта пока не определены. Аналитики считают, что «Голубая волна» — высоколиквидный объект, который может представлять интерес для представителей гостиничного бизнеса, санаторно-курортного, девелоперов, а также инвесторов, которые планируют там развивать винный туризм. Стоимость объекта может составлять до 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: голубаяволна.рф Фото: голубаяволна.рф

ПАО «Газпром» продает лечебно-профилактическую базу «Голубая волна» в районе поселка Дюрсо (Новороссийск). Компания приняла решение о продаже непрофильных активов, среди которых санаторно-курортные объекты в Краснодарском крае.

Имущество будет реализовано на открытых торгах на электронной торговой площадке ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), сообщили в пресс-службе «Газпрома». Дата торгов и стоимость лота не сообщается.

База «Голубая волна» принадлежит ООО «Газпром трансгаз Краснодар» — стопроцентному дочернему предприятию «Газпрома». Объект расположен в пяти километрах от поселка Дюрсо и в 25 километрах от Новороссийска на черноморском побережье. Здравница занимает 5 га на территории Утришского заповедника, где произрастают реликтовые деревья, многие из которых внесены в Красную книгу.

В распоряжении базы — собственный галечный пляж, а питание организовано по системе «Все включено». Рядом расположены Мало-Утришский дельфинарий, русский винный дом «Абрау-Дюрсо» и одноименное озеро. Для постояльцев функционирует ежедневный трансфер в Новороссийск и Абрау-Дюрсо.

К началу сезона 2024 года в здравнице провели косметический ремонт и полную реконструкцию пляжа. 14 июля 2024 года турбаза пострадала от пожара в лесном массиве поселка Дюрсо, который охватил 62 га. Огонь перекинулся, в том числе на территорию базы отдыха «Голубая волна», пострадали восемь построек и пять автомобилей. Постояльцы были эвакуированы.

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» — одна из крупнейших газотранспортных компаний на Кубани. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», общество было зарегистрировано 2 апреля 2007 года. Уставный капитал предприятия — 626,9 млн руб. Генеральный директор — Денис Васюков. Выручка от продажи в 2024 году составила 68,9 млрд руб., чистая прибыль —1,2 млрд руб.

В «Газпроме» предстоящие торги не комментируют.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, база «Голубая волна», расположенная в 300 м от моря,— высоколиквидный объект. «В первую очередь интерес этот объект может представлять для представителей гостиничного бизнеса, санаторно-курортного, девелоперов, а также инвесторов, которые планируют там развивать винный туризм. Нельзя также исключать покупки земли под строительство премиальной загородной недвижимости крупным инвестором»,— рассказал «Ъ-Новороссийск» господин Чернов.

Он добавил, что реализация имущества через электронные торги может быть эффективным способом продажи, особенно если ПАО «Газпром» обеспечит максимальную открытость информации об объекте, включая правовой статус, техническое состояние всей инфраструктуры, ограничения по застройке и перспективы реконструкции. Однако успех будет напрямую зависеть от адекватной стартовой цены и гибкости условий — готовность к эксплуатации или необходимость инвестиций в капитальный ремонт и модернизацию, которые наиболее вероятны, поскольку «Голубая волна» — не профильный актив «Газпрома». В этом случае цена должна учитывать эти затраты, оптимальный уровень может находиться в диапазоне 50–70% от кадастровой или балансовой стоимости.

«С учетом расположения, близости к морю и площади, справедливая оценка объекта может составлять от 600 млн руб. до 1 млрд руб., а при наличии потенциального девелоперского проекта даже выше. Успешной и быстрой продаже объекта на электронных торгах будет способствовать стартовая цена, находящаяся в нижней части рыночного диапазона, то есть в районе 600–700 млн руб., с учетом необходимости последующих вложений в реконструкцию»,— пояснил господин Чернов.

Также под реализацию непрофильных активов «Газпрома» попали объекты недвижимого и движимого имущества на территории Детского оздоровительного центра «Кубанская нива» в Анапе. Начальная цена лота составила 792 млн руб. с учетом НДС. Ранее принадлежавший ООО «Газпром трансгаз Краснодар» пансионат-санаторий «Факел» в Сочи, как сообщается на сайте, закрыт. Его планировали выставить на торги вместе с «Кубанской нивой» в октябре 2024 года. 20 мая 2025 года ПАО «Газпром» заявил о продаже одноименного пансионата «Факел» в Кисловодске, а также санатория «Голубая горка» и оздоровительного центра «Санаторий Юг» в Сочи.

Алена Воробьева