ФОМ: переговоры в Стамбуле стали событием недели по мнению россиян

Переговоры о прекращении боевых действий между Россией и Украиной стали событием недели, заинтересовав каждого третьего россиянина (33%). Это следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного 16–18 мая. Они опубликованы на сайте ФОМ.

«В Турции переговоры России и Украины», «ждем окончание войны, переговоры в Стамбуле» и другие подобные ответы назвали 33% опрошенных после первых за три года прямых переговоров между российской и украинской делегациями, которые прошли 16 мая. Традиционно самое популярное событие — специальная военная операция (СВО) — отошло на второй план: о нем говорили только 15%. При этом в блоке названных россиянами новостей о СВО есть договоренность об обмене «1000 на 1000», которая является результатом стамбульских переговоров.

События, связанные с СВО, лишь дважды в этом году не занимали первое место. 21–23 февраля респонденты чаще говорили о телефонном разговоре президентов США и России (32%), а с 28 февраля по 2 марта россияне обращали внимание на налаживание контактов с США (18%). В основном новости о СВО считают самыми интересными около 30% россиян каждую неделю.

Божена Иванова