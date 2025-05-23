Санитарные разрешения на работу получили 80% детских лагерей Кубани и Крыма

Роспотребнадзор выдал санитарно-эпидемиологические разрешения на работу 80% летних оздоровительных детских учреждений Краснодарского края, Анапы, Крыма и Севастополя, сообщила глава ведомства Анна Попова. Она указала, что лагеря в Анапе и Темрюкском районе не смогут использовать пляжи и море.

«На территории черноморского побережья Анапы и Темрюкского района изъятия касаются неиспользования пляжных территорий и неиспользования воды, но только в этой зоне. На всех остальных территориях черноморского побережья России курортный сезон начинается»,— пояснила она журналистам (цитата по ТАСС).

18 апреля Роспотребнадзор отчитывался о проведении в затронутых разливом мазута субъектах более 60 тыс. исследований на 55 показателей. Согласно результатам исследования, Крым и часть побережья Краснодарского края от Новороссийска на восток свободны от загрязнений. Несоответствия нормативам были выявлены только в пробах песка и морской воды Анапы и Темрюкского района. При этом требованиям соответствуют пробы воздуха, питьевой воды, рыбы и морепродуктов.

Полина Мотызлевская