Краевая дума Ставрополья утвердила назначение трех новых мировых судей

Ставропольская краевая дума на своем 50-м заседании утвердила назначение трех новых мировых судей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, судейский корпус региона пополнили Марина Малахова, которая займет должность на судебном участке №4 в Ессентуках с 1 июня 2025 года, Оксана Ращупкина, назначенная на трехлетний срок полномочий на участке №2 Кочубеевского округа, и Семен Фомиченко, ставший судьёй участка №2 Курского округа.

Предыдущие аналогичные назначения в крае состоялись после майских праздников. Помимо кадровых решений, на том же заседании парламентарии утвердили понятие экстраординарной ситуации в отношении безнадзорных животных, что вызвало негативную реакцию со стороны зоозащитников.

Николай Аксенов