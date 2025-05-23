Копипаст отозвался в суде

Апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, согласно которому рекламное агентство «Красота и медицина» должно было выплатить 150 тыс. руб. компенсации краснодарской компании «Медрокет» (учредитель сетевого издания «Продоктров») за нарушение интеллектуальных прав. Спор возник из-за копирования отзывов об УЗИ-специалисте из Волгограда. В ООО «Медрокет» намерены обжаловать судебный акт. Юристы считают, что у ответчика есть все шансы победить и в кассации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Девятый арбитражный апелляционный суд по жалобе АО «Красота и медицина» отменил решение Арбитражного суда Москвы, согласно которому с компании было взыскано 150 тыс. рублей в пользу ООО «Медрокет» за нарушение интеллектуальных прав.

По данным системы Rusprofile, АО «Красота и медицина» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Основной вид деятельности — деятельность рекламных агентств. Учредитель — Михаил Мазулин. Выручка по итогам 2024 года составила 837 тыс. руб., чистая прибыль — 16 тыс. руб. ООО «Медрокет» — учредитель сетевого издания «Продокторов». Компания зарегистрирована в Краснодаре в 2012 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Учредитель — Сергей Федосов. Выручка ООО в прошлом году составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 309 млн руб.

Согласно материалам дела, ООО «Медрокет» обратилось в суд с требованием компенсации за незаконное использование АО «Красота и медицина» отзывов о враче Ксении Серовой. Спорные материалы были размещены на сайте Volgograd.krasotaimedicina.ru.

По утверждению истца, отзывы являются произведениями, объектами авторского права, созданными творческим трудом журналистов ООО «Медрокет» (ранее — ООО «Медрейтинг»). Компания пояснила, что, портал «Продокторов» имеет статус СМИ, поэтому пациенты отправляют «письма в редакцию», которые затем обрабатываются сотрудниками издания.

Попытки досудебного урегулирования спора результата не принесли, что послужило поводом для судебного разбирательства.

«В нашей компании над каждым отзывом работает огромная команда сотрудников. Процесс работы над отзывом строился годами методом проб и ошибок, и сейчас на нашем портале, пожалуй, одна из самых сложных систем проверки отзывов из всех, что мне известны. И, естественно, мы считаем несправедливым то, что плоды нашего труда просто копируют и строят на этом свой бизнес. Мы верим, что справедливость восторжествует, тем более что судом по интеллектуальным правам уже ранее было установлено, что наши отзывы, в связи с многоступенчатым этапом их проверки и редактирования, являются объектом авторского права, а значит, их копирование без нашего согласия недопустимо»,— прокомментировала спор ведущий юрист ООО «Медрокет» Ксения Агаджанян.

Она добавила, что компания намерена обжаловать решение апелляционной инстанции в кассационном порядке.

Адвокат, партнер адвокатского бюро RSP Partners Ксения Горбунова говорит, что это не единственное в своем роде дело. Идут как минимум еще два судебных процесса по обращениям учредителя сетевого издания «Продокторов» в защиту интеллектуальных прав и получение компенсации за незаконно скопированные с этого сайта отзывы пациентов. «Эти дела уже прошли стадию кассационного обжалования. В обоих процессах суд кассационной инстанции (Суд по интеллектуальным правам) пришел к выводу, что размещенные на портале “Продокторов” отзывы пациентов, скопированные на сайты ответчиков, вопреки доводам истца не являются служебными литературными произведениями, созданными сотрудниками истца. Спорные публикации являются личным мнением физических лиц о качестве оказанной медицинской услуги. Данные отзывы не отвечают критериям литературных произведений и созданы не в результате творческого труда. В связи с этим размещенные отзывы сами по себе не являются охраняемыми объектами авторских прав»,— отмечает юрист.

Вместе с тем, добавляет госпожа Горбунова, раздел «Отзывы пациентов» является частью контента сайта истца, который, в свою очередь, является составным произведением и отнесен к числу охраняемых объектов авторского права. В первом деле, рассмотренном в 2023 году, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что заимствование отзывов, размещенных на сайте «Продокторов», является нарушением исключительных прав на составное произведение — контент сайта. Во втором деле (кассация по нему прошла в апреле 2025 года), суд пришел к выводу, что нижестоящим судам надлежало исследовать вопрос об использовании ответчиком контента сайта истца в целом, а также провести сравнительный анализ контента сайтов истца и ответчика. Судебные акты были отменены, дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«Таким образом, Суд по интеллектуальным правам задал новый тренд по рассмотрению подобных исков, благодаря которому у ответчиков появляется шанс доказать, что копирование нескольких отзывов пациентов не означает копирования контента сайта в целом»,— отмечает эксперт.

Ксения Горбунова полагает, что у ответчика АО «Красота и медицина» есть все шансы победить и в кассации и доказать, что контент его сайта и сайта истца различен, а копирование только лишь отзывов пациентов не нарушает интеллектуальные права истца.

Наталья Решетняк