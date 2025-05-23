В США ищут «серых кардиналов»

В Сенате США начали расследование в отношении Джо Байдена, это касается его болезни во время президентского срока. Как пишут СМИ, его инициатор — республиканец Рон Джонсон из комитета внутренней безопасности — планирует выяснить, кто руководил правительством на самом деле. Врача и советников бывшего президента уже призвали дать показания о его здоровье. Почвой для подозрений стала недавняя книга журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона «Первородный грех», в которой утверждается, что ближайшее окружение намеренно скрывало состояние здоровья Джо Байдена. Рукопись вышла спустя пару дней после того, как у того диагностировали рак. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

«Комитет обеспокоен тем, что вы от имени бывшего главы Белого дома, возможно, выполняли обязанности, закрепленные исключительно за президентом США»,— письма с таким содержанием получили по меньшей мере «пара десятков» человек из тех, кто, по мнению сенатора Джонсона, плотно контактировал с главой государства. В так называемое политбюро, которое в реальности управляло страной, по данным авторов книги «Первородный грех», входили пять человек. И Джо Байден «был в лучшем случае старшим членом этой группы». В этот ближний круг входили его жена и сын и несколько давних помощников. Впрочем, какая ответственность грозит за подобные обвинения, непонятно. Потери будут исключительно репутационные, считает юрист из Вашингтона Игорь Слабых: «Если был бы какой-то достаточно большой шанс, что такое расследование приведет к чему-то конкретному, то, скорее всего, в Палате представителей или Сенате был бы создан соответствующий комитет. То есть этим бы занимались не отдельные сенаторы или представители».

Первые признаки ухудшения здоровья Джо Байдена его близкие заметили еще в 2015-м. В основном речь шла о трудностях с речью и плохой памяти, что можно было списать на возраст. Но проблемы усугубились: во время предвыборной кампании 2020 года даже с подготовленных конференций с подставными сторонниками и утвержденными вопросами в Сеть выложить можно было всего несколько минут записи. «Как будто ты смотришь на своего дедушку, которому явно не стоит водить машину»,— делились участники событий с авторами книги о Джо Байдене. В 2024-м команда уже обсуждала, не нужно ли кандидату в президенты инвалидное кресло. А позже признаки болезни стали видны всем, напомнил политтехнолог Павел Дубравский:

«Скандал тянет на "Уотергейт 2.0". Получается, что уже до избирательной кампании окружению Байдена было понятно, что с ним явно что-то не то и свои полномочия он исполнять не может.

На самом деле это выглядит как нарушение Конституции, буквально обман избирателей. Это расследование будет проведено прежде всего для того, чтобы растоптать окончательно Байдена и уничтожить его репутацию. Республиканцы постараются это сделать. Сейчас это удар даже не столько по экс-президенту, сколько по Демократической партии».

Демократы в ответ на критику заявили, что 10 лет назад, когда Джо Байден проходил обследование в последний раз, признаков болезни не было. Как выяснилось 19 мая 2025-го, сейчас у него агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости. По прогнозам бывшего врача Белого дома Ронни Джексона, Байдену осталось жить не более полутора лет. Среди американцев сейчас сочувствующих мало, рассказывает корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур: «Новости обсуждают и в Twitter. Демократы не станут защищать Джо Байдена, сама партия пытается найти мальчика для битья, и экс-президент, конечно, очень удобная кандидатура. А для республиканцев это очень удобная мишень».

При этом реальную уголовную ответственность может понести супруга президента США Джилл Байден — за жестокое обращение с пожилыми людьми. На этом настаивает один из высокопоставленных членов Минюста. Сейчас ее защищает заранее выданное помилование, но с подачи республиканцев все может измениться, считает политолог Ян Веселов: «Одним из актуальных вопросов являются помилования, которые Байден подписал в конце своего срока, в том числе в отношении своего сына Хантера и других членов семьи. Некоторые республиканцы настаивают, что если президент находился в таком состоянии, то, возможно, такие указы были незаконными. Но не очень понятно, можно ли добиться вообще их отмены».

Между тем эксперты сомневаются, что расследование в отношении экс-президента поможет падающим рейтингам Дональда Трампа. Кроме того, после Байдена он сам стал самым пожилым главой государства в США. И предоставить свои медицинские показания во время избирательной кампании он так и не решился.

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Анжела Гаплевская