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Коммерсантъ FM
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Песков: российская ПВО эффективна против украинских БПЛА

Песков: Украина продолжает атаки на российские мирные объекты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об эффективной работе российских систем ПВО при воздушных атаках Украины. Так он ответил на вопрос о том, являются ли налеты БПЛА на Москву и другие российские регионы попыткой украинских властей усилить свои переговорные позиции.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Наши ПВО эффективно борются с этими атаками. Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае»,— заявил господин Песков (цитата по ТАСС).

Он отметил, что атаки ведутся «на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры».

По данным Минобороны РФ, с вечера 22 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.

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