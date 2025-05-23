Песков: российская ПВО эффективна против украинских БПЛА
Песков: Украина продолжает атаки на российские мирные объекты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об эффективной работе российских систем ПВО при воздушных атаках Украины. Так он ответил на вопрос о том, являются ли налеты БПЛА на Москву и другие российские регионы попыткой украинских властей усилить свои переговорные позиции.
Дмитрий Песков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Наши ПВО эффективно борются с этими атаками. Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае»,— заявил господин Песков (цитата по ТАСС).
Он отметил, что атаки ведутся «на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры».
По данным Минобороны РФ, с вечера 22 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.