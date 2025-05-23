В Оренбуржье биотехнологическая компания запустит производство пробиотика «Флоробиом»

Биотехнологическая компания из Бугуруслана — ООО «Компонент Лактис» — заключила лицензионное соглашение с Российской академией наук (РАН) о производстве новых видов пробиотиков. Об этом сообщает министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что компания планирует запустить в производство новый пробиотический продукт под названием «Флоробиом» в рамках сотрудничества с РАН. Он направлен на восстановление кишечного микробиома. Ведется государственная регистрация препарат.

ООО «Компонент Лактис» собирается использовать передовые научные разработки Российской академии наук для производства. На предприятии успешно внедрили технологический процесс капсуляции микробной биомассы. Компания планирует выйти на производство 1 млн капсул в месяц в конце текущего года.

Руфия Кутляева