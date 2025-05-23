Сельхозпредприятие «Рассвет» выставили на аукцион в Ставрополье

Конкурсный управляющий СПК «Рассвет» Виктор Юрин объявил о проведении открытых торгов в форме аукциона по реализации имущества сельхозпредприятия в селе Камбулат Туркменского района Ставропольского края. На аукцион выставлено 16 лотов общей стоимостью 42 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На продажу выставлены производственные здания, земельные участки, сельхозтехника и оборудование. Среди объектов – комплекс зданий с земельным участком площадью более 25 тыс. кв. м по улице Комарова, 16 стоимостью 12,5 млн руб., а также здание с земельным участком площадью 30 тыс. кв. м по улице Комарова, 18 за 9,4 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», СПК «Рассвет» зарегистрировано в селе Камбулат Туркменского района в 1993 году. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений. Уставный капитал кооператива — 112 тыс. руб.

В составе имущества также выставлены несколько тракторов, автомобили ГАЗ и Шевроле Нива, обширный перечень сельскохозяйственного оборудования, включая косилки, сеялки, плуги, культиваторы, зернометатели и другую технику.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10% от начальной стоимости лота. Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены.

Торги состоятся 7 июля на электронной торговой площадке Alfalot.

Из материалов дела следует, что Арбитражный суд Ставропольского края в октябре 2023 года вынес решение о признании СПК «Рассвет» банкротом. Инициатором процедуры выступила Межрайонная ИФНС России №6 по Ставропольскому краю.

Суд подтвердил обоснованность требований Федеральной налоговой службы к кооперативу на общую сумму 36,1 млн руб. Задолженность включает основной долг в размере 21,2 млн руб., пени — 14,3 млн руб. и штрафные санкции — 544 тыс. руб.

Финансовые претензии возникли после того, как налоговый орган принял решение в октябре 2018 года о привлечении сельхозпредприятия к ответственности за совершение налоговых правонарушений.

Тат Гаспарян