Суд наказал саратовца за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия

В Саратове суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя по уголовному делу о незаконном приобретении и ношении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 31 октября минувшего года фигурант близ дома № 48 по ул. Топорковая села Сулак Краснопартизанского района выкопал из земли пистолет «ТТ» калибра 7,62 мм и 11 патронов калибра 7,62*25 мм. Все это он незаконно хранил при себе, перемещаясь по улицам населенного пункта и областного центра.

Вечером 8 ноября его задержали сотрудники полиции в районе дома по проспекту Строителей в Саратове. Стражи порядка изъяли у мужчины оружие и боеприпасы. По решению суда фигурант получил один год ограничения свободы.

Павел Фролов