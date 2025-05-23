«"Зенит" попал в сложную ситуацию»

В эти выходные в чемпионате России по футболу определится чемпион. Претендента на титул два: «Краснодар», который возглавляет турнирную таблицу, и бессменный победитель РПЛ последних лет «Зенит». Разница между клубами составляет всего одно очко. Смогут ли южане выиграть турнир впервые в своей истории, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Для того чтобы добиться первого громкого успеха в истории, «Краснодар» должен обыгрывать на своем поле московское «Динамо». Казалось бы, в чем проблема? Южане не раз решали эту задачу, в том числе в текущем сезоне. Только вот ситуация изменилась: после того как бело-голубых, покинул чешский наставник Марцел Личка и на пост исполняющего обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев команда только побеждает. Это произошло уже три раза подряд. Правда, букмекеров серия не впечатлила, и они считают «Краснодар» явным фаворитом. В «Лиге Ставок» взять победу хозяев в этом матче можно с коэффициентом около 2, а успех москвичей идет за 3,8. Ничья, которая южан тоже не устраивает, — выше 4. Но в «Динамо» помнят, как команда Сергея Галицкого лишила их чемпионства год назад, и руководство обещало игрокам из столицы повышенные премиальные. А Ролан Гусев произнес в раздевалке хоть и короткую, но пламенную речь: «Настраивайтесь! Мы не должны позволить команде стать с нами чемпионами в последнем туре. Мы не должны им это позволить сделать».

Стоит сказать, что турнирная мотивация у «Динамо» тоже есть — команда борется за бронзу вместе с ЦСКА и «Спартаком», так что точно будет играть на победу. Правда, букмекеры считают, что шансы бело-голубых занять третье место невысоки. Сумма пари на такой исход в «Лиге Ставок» при положительном исходе может вырасти в шесть раз. Для сравнения: ставка на третье место ЦСКА сделает игрока богаче всего на 25%. Многие считают, что бронза у армейцев уже в кармане. Красно-синие после Нового года не проиграли ни одной встречи в РПЛ и вряд ли сделают это сейчас в противостоянии с Нижним Новгородом. Стоит только бросить беглый взгляд на букмекерские коэффициенты, чтобы понять расклад. В «Лиге Ставок» победа ЦСКА идет ниже 1,5, а успех гостей — выше 7. Если бы армейцы в предыдущем туре обыграли «Локомотив», то их могла устроить ничья. Но этого не произошло, и наставник ЦСКА Марко Николич даже рад такому развитию событий: «Может быть, и лучше так. Мой опыт говорит: тот, кто, может быть, держал в голове, что нам очка хватит, а потом будет опасно… А так мы знаем, что надо побеждать».

Что же касается «Зенита», то команда попала в сложную ситуацию. От действующего чемпиона ничего не зависит, и даже победа над «Ахматом» может оставить Санкт-Петербург на втором месте. Да и, честно говоря, футбол, который демонстрирует самый богатый клуб страны, не впечатляет. На этом акцентирует внимание комментатор Александр Аксенов: «Мы видим, что "Зенит" не в идеальном состоянии. По сути дела, он продолжает бороться с теми же трудностями, которые были и ранее. Нет хорошо отлаженного футбола».

Конечно, в осечку «Зенита» дома с «Ахматом» все равно не верится. Не просто так букмекеры дают гостям минимальные шансы. В «Лиге Ставок» ничью можно взять выше 4, а победу Грозного — за 11. Но если взглянуть на расклад по чемпионству, то все сразу встанет на свои места. Очередной успех «Зенита» идет за 2,3, а «Краснодара» — за 1,6. Так что вероятность того, что первые три места после финиша чемпионата так и останутся неизменными, очень высока. Футбольный эксперт, тренер Дмитрий Пятибратов в «Краснодаре» не сомневается: «Полный стадион, поддержка руководителя, свой местный тренер, хороший состав. Потому что в следующем сезоне 33 года исполнится Джону Кордобе, уйдет Эдуард Сперцян, возможна ротация. Если не сейчас, то не скоро, поверьте мне. Поэтому я думаю, что все-таки "Краснодар" станет чемпионом».

Развязку футбольного сезона ждем в субботу. Все матчи 30-го тура начнутся в одно время — в 16:30. Общедоступный телеканал «Матч ТВ» будет вести в прямом эфире перекличку со всех восьми стадионов. Но главный акцент, конечно, будет сделан на Краснодар и Санкт-Петербург, где и решится, кто станет чемпионом России по футболу в этом году.

Владимир Осипов