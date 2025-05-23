Мэра Ярославля попросили обсуждать объединение школ с депутатами

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Алексей Малютин обратился к мэру Артему Молчанову с предложением вместе с депутатами обсуждать планируемое объединение детских садов и школ в образовательные комплексы. Вопрос был поднят на заседании муниципалитета 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Артем Владимирович, по поводу объединения детских садов и школ. Мы понимаем, что за вами решение. Нам бы хотелось, чтобы мы были внутри процесса, а не по факту узнавали. У каждого из нас в округе есть детские сады, школы»,— сказал господин Малютин главе города.

Артем Молчанов поблагодарил депутата за предложение.

«Когда соответствующие предложения будут уже оформлены, тогда мы, наверное, сядем и вместе обсудим»,— ответил мэр Ярославля.

Напомним, что в Ярославле с конца 2024 года — начала 2025 года действуют три образовательных комплекса. Само объединение вызвало большой резонанс среди общественности и у депутатов.

Алла Чижова