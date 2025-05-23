Участника СВО наградят за спасение пострадавшей при взрыве на Тухачевского

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился представить к региональной награде участника специальной военной операции Магомеда Зайпуллаева, спасшего женщину при взрыве газа в жилом доме Ставрополя. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТГ Сергея Меняйло Фото: ТГ Сергея Меняйло

«Герой - участник СВО. Показал, что в любой ситуации защитник остается защитником. Благодарю Магомеда за храбрость и решительность. Такая жизненная позиция - пример для всех»,— отметил глава региона в своем сообщении.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» инцидент произошел на улице Тухачевского, где Магомед Зайпуллаев вывел раненую женщину из разрушенного помещения и передал ее медицинским работникам.

Николай Аксенов