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Участника СВО наградят за спасение пострадавшей при взрыве на Тухачевского

Магомед Зайпуллаев представлен к краевой награде за спасение женщины

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился представить к региональной награде участника специальной военной операции Магомеда Зайпуллаева, спасшего женщину при взрыве газа в жилом доме Ставрополя. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: ТГ Сергея Меняйло

Фото: ТГ Сергея Меняйло

«Герой - участник СВО. Показал, что в любой ситуации защитник остается защитником. Благодарю Магомеда за храбрость и решительность. Такая жизненная позиция - пример для всех»,— отметил глава региона в своем сообщении.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» инцидент произошел на улице Тухачевского, где Магомед Зайпуллаев вывел раненую женщину из разрушенного помещения и передал ее медицинским работникам.

Николай Аксенов

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