В Оренбуржье с укусами клещей в медорганизации обратились 813 пострадавших, включая 261 ребенка

По данным на 23 мая, в медицинские организации с укусами клещей обратились 813 пострадавших, из которых 261 ребенок. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Чаще всего клещи нападают на дачных участках и во дворах частных подворий. Акарицидные обработки провели на площади 799,815 га. Случаи заболеваний клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрированы.

Руфия Кутляева