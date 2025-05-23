Пассажирские вагоны с увеличенными полками запустят между Москвой и Петербургом осенью

Осенью текущего года между Москвой и Санкт-Петербургом начнут курсировать новые пассажирские вагоны с более комфортными полками. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Он (вагон.— "Ъ") шире на 28 см и длиннее на 73 см... Соответственно, можно будет удобнее располагаться в таком вагоне»,— доложил премьеру глава компании (цитата по «РИА Новости»). Господин Белозеров уточнил, что в конце года планируется ввести в работу 38 новых вагонов указанного типа.

В 2024 году Олег Белозеров анонсировал начало эксплуатации нового пассажирского вагона габарита Т с полками длиной 2 м вместо привычных 1,83 м и более широкими проходами. Тогда в РЖД отмечали, что речь идет о купейном вагоне. В конце прошлого года «Трансмашхолдинг» сообщил, что построил для заказчика новый вагон, а 20 мая стало известно о получении сертификата соответствия на него.