СМИ: Microsoft блокирует во внутренней переписке слова «Палестина» и «геноцид»

Сотрудники корпорации Microsoft жалуются на то, что она, по их мнению, блокирует во внутренней переписке по электронной почте в Microsoft Outlook письма с такими словами, как «Палестина», «Газа», «геноцид» или «апартеид». Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на обсуждения на внутренних форумах компании. Там многие сотрудники задавали вопросы, почему они могут отправить письмо со словом «Израиль», при этом письмо со словом «Палестина» отправить не удается. Сотрудники компании пишут, что это стало невозможно со среды, 21 мая.

Директор Microsoft по коммуникациям Фрэнк Шоу ответил сотрудникам, что компания «не блокирует и не цензурирует электронные письма», если только они не рассылаются массово случайным пользователям. По его словам, в последние дни было несколько таких рассылок тысячам сотрудников, после чего были приняты такие меры.

В последнее время руководство Microsoft все чаще сталкивается с протестами сотрудников против использования ее ПО израильской армией в условиях продолжающейся войны в секторе Газа. Сотрудники Microsoft создали группу «Нет Azure (облачный сервис компании.— “Ъ”) для апартеида», именно они первыми сообщили американским СМИ о блокировке писем. На этой неделе во время конференции Microsoft для разработчиков протестующие несколько раз прерывали выступления гендиректора компании Сатьи Наделлы и некоторых участников, связанных с армией Израиля.

Яна Рождественская