В Челябинской области убийство бизнесмена раскрыли через 11 лет

Управление СКР по Челябинской области раскрыло уголовного дело, возбужденное в 2014 году из-за убийства предпринимателя в Карталах. Обвиняемым стал 44-летний местный житель, который, как предполагает следствие, совершил преступление из-за давления участников криминальной группировки, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление произошло осенью 2014 года. По данным СКР, житель Карталов заказал убийство бизнесмена, который отказался выплачивать ему часть прибыли за криминальное покровительство. Для этого он привлек четырех знакомых, с которыми склонил 44-летнего гражданина к преступлению и вручил ему для этого охотничье ружье. По информации следователей, исполнитель находился под постоянным давлением группировки, угрожавшей насилием его близким. В результате 10 ноября 2014 года рядом с домом №113 по улице Луговой гражданин выстрелил в тело и голову предпринимателя не менее двух раз. Потерпевший скончался на месте.

Для поиска преступника следователи проанализировали маршруты и контакты более 1 тыс. человек. На допросе 44-летний подозреваемый признал вину. Благодаря этому СКР смог обнаружить шестерых участников криминальной группировки, которым предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 и ч.4 ст. 33 (организация преступления). В настоящий момент четверо из них находятся в СИЗО, еще двое отбывают наказания в местах лишения свободы за другие преступления.

Кроме того, установлена их причастность к нападениям, хищениям, вымогательствам, передаче и хранению оружия в Карталинском районе в 2010-2016 годах. Возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм).