Госслужащих обучат управлению в сфере беспилотной авиации

Высшая школа госуправления (ВШГУ) президентской академии (РАНХиГС) анонсировала старт обучения госслужащих по программе управления проектами в сфере беспилотников. Об этом ВШГУ сообщила в своем Telegram-канале.

Цель программы — формирование и развитие профессиональных компетенций по эффективному управлению проектами в области беспилотных авиационных систем (БАС), говорится в сообщении. Из портрета участника проекта, представленного на сайте программы, следует, что 58,6% потенциальных студентов интересна сфера эксплуатации беспилотников, 30,5% предпочитают узнать об их разработке и 10,9% — о производстве. В топе регионов, проявивших интерес к программе,— Москва, Московская область, Красноярский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

Ректор президентской академии Алексей Комиссаров пояснил, что ВШГУ стремится готовить управленцев, «способных активно формировать новые технологические тренды», а «сфера БАС — это не только передовая техника, но и сложные проекты, которые требуют квалифицированного управления». Актуальность программы, сказано в сообщении, обусловлена тем, что «в текущих экономических и геополитических условиях развитие беспилотников является одним из важнейших приоритетных направлений для страны».

Обучение начнется уже в июне текущего года, оно будет включать вводный курс, теоретическую и практическую подготовку. О старте приема заявок еще не объявлено, при этом на сайте сообщается, что программу пройдут более 5 тыс. студентов. По итогам участники получат удостоверения РАНХиГС о повышении квалификации.

Божена Иванова