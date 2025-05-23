В Непале проверяют скоростное восхождение британцев на Эверест с помощью ксенона

Власти Непала начали расследование в отношении группы британских альпинистов, покоривших Эверест за пять дней с применением газа ксенон. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства культуры, туризма и гражданской авиации Непала.

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Фото: ТАСС Вид на гору Эверест

Фото: ТАСС

«В настоящее время мы взаимодействуем с руководителями экспедиционной группы, ее членами и причастными агентствами для сбора подробной информации и проведения тщательного изучения и анализа этого вопроса»,— говорится в заявлении, которое приводит The Kathmandu Post. В ходе расследования власти Непала намерены оценить последствия использования ксенона для альпинистов, а также воздействие газа на окружающую среду.

В состав группы альпинистов вошли четыре отставных британских военных, в том числе министр по делам ветеранов Британии Алистер Карнс, сообщает The Daily Telegraph. Обычно восхождение занимает около двух месяцев, но ксенон помог быстро акклиматизироваться. По словам членов группы, они вдыхали газ во время подготовки к восхождению в Германии, а в Непал его не ввозили.

В Министерства культуры, туризма и гражданской авиации заявили The Daily Telegraph, что ксенон никогда не использовался альпинистами в Непале. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о его возможном запрете. По оценкам депутата парламента Непала Раджендры Баджгайна, использование ксенона нанесет ущерб экономике страны. Из-за быстрого подъема уменьшится доход местных жителей, в частности гидов, пояснил он.

Елизавета Шмакова