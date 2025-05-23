Масштабный ребрендинг по-русски

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В Перми этой осенью начнется масштабный ребрендинг известных ресторанов «Хуторок». Обновленная концепция предполагает обращение к русским национальным традициям в интерьере и гастрономии. В планах ресторатора Олега Полякова – качественное и масштабное развитие гастрономических мест не только в Перми, но и за пределами региона.

«Хуторок» – место, о котором знают, пожалуй, все пермяки. Уже на протяжении десяти лет жители и гости краевой столицы приходят туда не только за необычной кухней, но и за неповторимой атмосферой. Желание вывести полюбившиеся кафе на более высокий уровень развития стало причиной проведения масштабного ребрендинга. Его идейным вдохновителем выступил ресторатор Олег Поляков. Философия ресторанов теперь будет звучать так: «Традиция – не прошлое, а основа будущего».

Сегодня многим становятся близки ценности национальной идеи. Русская культура прочно входит во все направления бизнеса, в том числе в ресторанный. Разделяя исконные традиции и желая сохранить их, новый «Хуторок» сконцентрируется на создании неповторимой русской атмосферы уюта. «Русская кухня и гостеприимство – это часть культурного кода. Традиционно такие рестораны воспринимаются как изба с блинами, но мы в это понятие вкладываем гораздо большее – архетип дома, семьи, тепла», – подчеркнул Олег Поляков. Еще одна причина смены концепции – возрождение интереса аудитории к местным продуктам, а также к спокойным, «экологичным» интерьерам.

Обновленные рестораны будут иметь разный дизайн. Например, на ул. Ленина кафе предполагается в современном, динамичном стиле. Своеобразным «сердцем» ресторана на ул. Сибирской станет русская печь, символизирующая домашний очаг. Там гостям предложат более мягкий и уютный вариант размещения и трапезы. Несмотря на концептуальные различия ресторанов, все они будут объединены общими акцентами, о которых станет известно чуть позже.

Интерьерные решения будут предполагать экологичные материалы, включая дерево, солому, глину, лен. Мебель будет иметь округлые и мягкие формы. Цветовая палитра планируется в оттенках, напоминающих русские пейзажи: желто-золотистый, древесный, молочный, песочный. Деликатным акцентом станет красный цвет и ручная роспись. «Мне нравится то, что мы смогли привлечь в проект дизайнеров, которые не только разбираются в современных трендах, но и разделяют наши ценности, занимаясь редизайном, с большим уважением к национальным традициям. Они не только создают внешнее изменение, но и дают смысловое наполнение», – отмечает Олег Поляков.

Меню обновленных кафе будет составлено из блюд традиционной русской кухни в современном прочтении. Гастрономия приятно удивит гостей: часть позиций будет готовиться по уникальным, аутентичным рецептам, отражающим всю красоту национальной кухни. Стоит отметить, что команда стремится сохранить семейную атмосферу, поэтому в ресторанах останутся большие столы для большого количества гостей. Вместе с тем новая концепция предполагает ориентир на абсолютно разные сегменты потребителя, поэтому каждый гость сможет найти для себя наиболее предпочтительный вариант.

В планах Олега Полякова – масштабное развитие «русской» концепции ресторанов, возможно в рамках франшизы. «Если появятся партнеры, разделяющие нашу философию в других городах, то мы сможем создавать интересные проекты и там», – подчеркнул ресторатор. На сегодняшний день активно ведутся переговоры с партнерами из других регионов. В частности, уже достигнуты договоренности о сотрудничестве с рестораторами из Екатеринбурга, в результате чего в Перми откроется ресторан русской кухни.

В столице Прикамья концептуальные изменения коснутся десяти кафе. «Хуторки» на ул. Мира, 11, в Балатово, на ул. Сибирской, 10, и на ул. Ленина, 60, в ТЦ «Колизей», закроются на ремонт в конце этого года. Свои двери обновленные рестораны русской кухни откроют спустя два-три месяца.

ООО «Национальная кухня»