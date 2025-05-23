В Самаре задержана предполагаемая спонсор нежелательной организации с Украины

В отношении 56-летней жительницы Самары возбуждено уголовное дело о финансировании псевдорелигиозной организации «Аллатра», признанной нежелательной в РФ (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ РФ по Самарской области. Следствие установило, что «не позднее 12 февраля 2024 года подозреваемая перевела 40 тысяч рублей на банковскую карту гражданина на нужды и обеспечение» работы указанной организации, основанной на Украине. В августе 2023 года деятельность движения была признана нежелательной на территории России.

Георгий Портнов