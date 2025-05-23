Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье заработали два новых Центра для старшего поколения

Число Центров общения для пожилых на Ставрополье достигло десяти

На Ставрополье открыли два новых Центра общения старшего поколения в селе Красногвардейском и городе Благодарном. Общее число подобных учреждений в регионе теперь достигло десяти, сообщили в пресс-службе отделения СФР по Ставропольскому краю.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

«Развитие сети Центров общения нацелено на организацию увлекательного досуга для граждан старшего поколения, проявление заботы и внимания к ним. Они оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания пенсионеров. Здесь созданы зоны отдыха, организованы небольшие библиотеки, установлены компьютеры общего пользования, предусмотрены пространства для творческих занятий и образовательных мероприятий»,— заявила Ирина Ломова.

В Центрах планируется проводить спортивные мероприятия, уроки финансовой и компьютерной грамотности, встречи с интересными людьми, конкурсы, праздники и творческие мастер-классы. Первых посетителей в новых учреждениях встретили выступлениями творческих коллективов с частушками.

Николай Аксенов

Новости компаний Все