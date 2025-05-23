На Ставрополье заработали два новых Центра для старшего поколения

На Ставрополье открыли два новых Центра общения старшего поколения в селе Красногвардейском и городе Благодарном. Общее число подобных учреждений в регионе теперь достигло десяти, сообщили в пресс-службе отделения СФР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

«Развитие сети Центров общения нацелено на организацию увлекательного досуга для граждан старшего поколения, проявление заботы и внимания к ним. Они оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания пенсионеров. Здесь созданы зоны отдыха, организованы небольшие библиотеки, установлены компьютеры общего пользования, предусмотрены пространства для творческих занятий и образовательных мероприятий»,— заявила Ирина Ломова.

В Центрах планируется проводить спортивные мероприятия, уроки финансовой и компьютерной грамотности, встречи с интересными людьми, конкурсы, праздники и творческие мастер-классы. Первых посетителей в новых учреждениях встретили выступлениями творческих коллективов с частушками.

Николай Аксенов