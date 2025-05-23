Прокуратура нашла на полигоне ХМАО запрещенные к захоронению отходы

Природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе мусоросортировочный комплекс «Ситиматик-Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), сообщили в окружной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На полигон вывозятся твердые коммунальные отходы (ТКО) из Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений Нефтеюганского района. В ходе проверки были выявлены нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства: на полигоне размещались отходы, запрещенные к захоронению, что указывает на некачественную сортировку. Размещение таких отходов может нанести вред окружающей среде. Также зафиксировано скопление отходов в административно-хозяйственной зоне.

По итогам проверки природоохранный прокурор внес представление директору организации, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Ирина Пичурина