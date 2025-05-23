Во Владимирской области 10 человек задержаны за мошенничество с ритуальными услугами

Во Владимирской области правоохранительные органы раскрыли преступную схему в сфере ритуальных услуг. Задержаны десять человек. Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Уголовное дело расследуется по статьям о мошенничестве в особо крупном размере в составе преступной группы и превышении должностных полномочий. Основанием послужили материалы органов прокуратуры, УФСБ и УМВД.

По версии следствия, группа граждан, в состав которой входили бизнесмены из Московского региона, сотрудники муниципальных предприятий Владимира и привлеченные работники, оказывала услуги по организации похорон. При этом стоимость услуг была заведомо завышенной. Злоумышленники под видом сотрудников муниципальных предприятий склоняли введенных в заблуждение граждан к покупке мест для захоронения, убеждая также оплатить якобы обязательные сопутствующие услуги — копку могил и установку оград. Также «фигуранты создавали условия, затрудняющие выполнение аналогичных услуг их конкурентами».

По предварительным оценкам, злоумышленники незаконно организовали более 300 похорон, причиненный потерпевшим материальный ущерб оценивается в сумму не менее 5 млн руб. Профильное муниципальное предприятие при этом недополучило выручку на сумму свыше 10 млн руб.

Четверо обвиняемых помещены под арест, решается вопрос о мере пресечения для остальных фигурантов дела.