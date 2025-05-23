Троих казанцев задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Полицейские в Казани задержали двоих мужчин и женщину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Казанцев заметили у тайника с запрещенными веществами и во время личного досмотра в кармане куртки 30-летней женщинынашли сверток с неизвестным содержимым, которое оказалось синтетическим наркотиком.

Во время обыска по месту проживания одного из подозреваемых были изъяты еще 47 свертков. Свою вину подозреваемые признали полностью.

Все трое фигурантов заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконное хранение, распространение и сбыт наркотических веществ).

Дарья Сайфиева