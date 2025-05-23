«Lookmanov трибьют», Macan, «Мастер и Маргарита» и «Пара на пару»

В ближайшие семь дней в Уфе состоится концерт рэпера Macanа и уфимского коллектива «Lookmanov трибьют», ценителям театрального искусства покажут «Мастера и Маргариту», а в кинотеатрах пройдут премьеры фильмов «Соловей против Муромца», «Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» и «Пара на пару».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Lookmanov трибьют» Дамир Лукманов

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Лидер группы «Lookmanov трибьют» Дамир Лукманов

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Концерты

26 мая, в День российского предпринимательства, в «Тинькофф холл» Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Башкирии организует благотворительный концерт «И поет мне в землянке гармонь…». Музыканты коллектива «Lookmanov трибьют», предприниматели республики и участники специальной военной операции исполнят песни военных лет.

27 мая в «Уфа-Арене» рэпер Macan презентует альбом I am. В программе — хиты «За всех», «Останься образом», «Без названия», «Кино» и многие другие.

Поклонников группы «Мираж» ждут 28 мая в ресторане «Максимилианс». В город приедет коллектив в составе Алексея Горбашова и Екатерины Болдышевой. В этот вечер ностальгирующих по молодости гостей ждут самые популярные песни коллектива.

Еще один вечер ностальгии состоится 29 мая в MusicHall 27. «Lookmanov трибьют» исполнит песни из репертуара группы «Кино». В программе: «Видели ночь», «Восьмиклассница», «Звезда по имени Солнце» и другие хиты Виктора Цоя.

30 мая в «Тинькофф холл» уфимцы смогут «Притоптать» под одноименную песню на зажигательном концерте Нейромонаха Феофана. Самобытный музыкант, чье творчество — переплетение drum and bass и фолка — отмечает 15-летие проекта туром по стране. Гостей ждет не только сет-лист из самых популярных треков, но и новый материал. Организаторы обещают традиционные забавы: хороводы, балагурство под «Дурь», ну и конечно, каждый сможет «Топить за Феофана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спектакли

В далекой сказочной стране жил-был деревянный мальчик Буратино. В школу идти он не хочет, любит бездельничать и озорничать, вот и попадает в разные неприятные истории. Но что произойдет после того, как старая черепаха Тортила даст ему Золотой Ключик? Удастся ли беспечному Буратино убежать от хитрой Лисы Алисы и жадного Кота Базилио? Новый взгляд на старую добрую сказку, в которой много комического и поучительного и для детей, и для взрослых в музыкальном спектакле «Буратино-Remake». Его можно будет увидеть 27 мая в Башкирском государственном академическом театре драмы.

28 мая в «Тинькофф холл» покажут мюзикл «Мастер и Маргарита», сочетающий в себе форматы рок-оперы и театральной драмы. Зрителям предлагают погрузиться в мистический мир, где световое и танцевальное шоу пробуждают магию великого произведения Михаила Булгакова. Живой звук: рок-группа в сопровождении оркестра CGM Orchestra. Разнообразный вокал: академический, эстрадный, рок-вокал. В ролях: Алексей Широков, Валерия Монтеро, Камиль Гатауллин, Андрей Иванушкин и другие.

Приносит ли счастье молодым выгодная женитьба? Как бы не сопротивлялся этому главный герой спектакля «Однажды в городе», воля и напор матери с каждым днем неумолимо приближали нежеланное событие. Но неожиданно сама судьба благоволила юноше. Каким образом? Узнаете, если придете 28 мая в Уфимский государственный татарский театр «Нур». В ролях: Расима Гайфуллина, Фина Валеева, Эльмир Газизуллин, Вильдан Мисбахов и другие.

30 мая в Молодежном театре подадут «Гарнир по-французски». Вечер накануне выходных. Муж, узнав о том, что его жена собирается навестить маму, пригласил домой любовницу. Но жена, Жаклин, заподозрившая что-то неладное, остается ДОМА. К тому же, по словам оправдывающегося мужа, к нему должен приехать его близкий друг Роберт — любовник Жаклин… В ролях: Салават Нурисламов, Ольга Мусина, Эльвира Шрайнер, Андрей Шрайнер, Елизавета Набиева, Загир Яруллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Владимир Любимцев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Актер Владимир Любимцев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Кино

«Соловей против Муромца» — история противостояния былинных героев в альтернативном будущем. Давным-давно Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Отцу героев фильма, профессору Киселеву, удается найти Муромца и вернуть в наш мир, чтобы тот восстановил свое четное имя. В ролях: Владимир Любимцев, Никита Ефремов, Антон Васильев, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев и другие.

Для детей в кинотеатрах Уфы стартует премьера мультфильма — «Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица». Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел Магической Безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником, благородным принцем Рагнаром, им предстоит перевернуть весь волшебный мир.

Костя и Оля — преподаватели в вузе. На отдыхе в санатории Оля увлекается более респектабельным мужчиной — Сергеем. Костя, не найдя лучшего способа вернуть утраченное, решает сблизиться с его дочерью Соней — это единственный способ, чтобы снова оказаться рядом с Олей и попытаться с ней поговорить. Так муж и жена оказываются под одной крышей в разных парах. Дмитрий Чеботарев, Ирина Горбачева, Александр Робак, Ульяна Чжан и другие в мелодраматичной комедии «Пара на пару».