Имущество «Сибмоста» в Томске выставили на торги за 223 млн рублей

Конкурсный управляющий новосибирского АО «Сибмост» Сергей Богданов объявил о проведении электронных торгов по продаже имущества предприятия с начальной ценой 223 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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На продажу выставлен единый лот, включающий 26 объектов недвижимости (зданий и сооружений), более 100 единиц оборудования, в том числе станки, компрессоры, дизельные установки, а также бытовки и металлолом. Имущество расположено в Томске по адресу ул. Причальная, д. 1.

Покупателю вместе с правом собственности на имущество перейдет право пользования земельным участком площадью 125,3 тыс. кв. м. Переоформление земли будет произведено после регистрации перехода права собственности за счет покупателя.

Заявки на участие в торгах принимаются до 2 июля, победителя определят 4 июля.

Некогда крупнейшая в Сибири мостостроительная компания «Сибмост» признана банкротом в мае 2020 года. В сентябре 2017 года стало известно, что контроль над ней получило московское «Объединенное мостостроительное предприятие» (сейчас — «Сибмост групп»), созданное структурами Сбербанка, АФК «Система» и Звенигородской ДСК. Ранее владельцами «Сибмоста» были Альберт Кошкин (92,46%) и его сын Владислав Кошкин (7,53%), их пакеты акций на тот момент (2017 год) были оценены в 1 руб., что подтвердила проведенная в 2021 году судебная экспертиза.

Лолита Белова