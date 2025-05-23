На время полумарафона «ЗаБег.РФ» общественный транспорт изменит схему движения

Во время проведения девятого Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» работа общественного пассажирского транспорта будет изменена в соответствии с введенными ограничениями дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ростовской администрации.

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Муниципальные автобусные маршруты №№ 3, 3а, 7, 67 будут двигаться от ул. Большая Садовая до пр. Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях.

Движение автобусов №№ 70, 80, 88 будет осуществляться от ул. Большая Садовая до – пл. К. Маркса и далее по маршрутам следования.

Автобусы №№ 24, 55, 81, 84, 98 будут работать от пр. Театральный до пл. К. Маркса.

Автобус № 39 будет перевозить пассажиров от пр. Ворошиловский до ул. Левобережная и далее по маршруту следования.

Троллейбусы маршрута № 1, будут работать от пл. Привокзальная до пр. Шолохова.

Работа троллейбусов №№ 2, 22 будет организована от пл. Привокзальная до пл. К. Маркса и далее по маршрутам следования; в обратном направлении от пл. К. Маркса до пл. Привокзальной.

Движение трамваев по муниципальному маршруту № 4 будет осуществляться от ул. Станиславского до ул. Ченцова.

Работа трамвайного маршрута № 1 будет временно приостановлена с перераспределением подвижного состава на другие трамвайные маршруты.

24.05.2025 с 06:00 до 13:00 транспортным предприятием МУП «Ростовская транспортная компания» в целях обеспечения безопасности будет произведено отключение контактной сети электротранспорта на ул. Советская, пл. Театральная и ул. Большая Садовая на участке от пр. Театральный до пр. Соколова.

Валентина Любашенко