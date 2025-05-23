Мошенники похитили 2 млн рублей у пенсионерки из Казани

Мошенники обманом похитили у 78-летней жительницы Кировского района Казани 2,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Неизвестные звонили женщине от имени сотрудников Роскомнадзора и сообщали, что ее сбережения в банке собираются похитить.

Чтобы сохранить свои деньги, пенсионерку убедили перевести их на безопасные счета.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что номера с которых потерпевшей звонили мошенники зарегистрированы в Башкирии ив Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (Мошенничество).

Дарья Сайфиева