Мошенники начали обманывать россиян с помощью «электронной медкарты»

Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник и предлагают оформить электронные медицинские карты вместо старых бумажных, сообщает РБК со ссылкой на поступившее редакции сообщение Т-Банка.

Мошенники заявляют потенциальной жертве, что бумажную медкарту скоро должны аннулировать «в рамках реновации здравоохранения», поэтому электронную нужно оформить как можно быстрее, чтобы не потерять данные об анамнезе. «Для переноса информации с бумажной медкарты на электронную» злоумышленники просят назвать номер СНИЛС и код из СМС, которые используются для доступа в раздел «Здоровье» на «Госуслугах».

Следующий этап аферы — звонок от мошенников уже от имени Центробанка, МВД или Росфинмониторинга. Жертвам внушают, что их «Госуслуги» взломаны и теперь преступники попробуют украсть деньги с банковского счета. Чтобы спасти накопления, потерпевшему предлагают перевести средства на «безопасный» счет, который в действительности принадлежит злоумышленникам.

В Т-Банке объясняют, что даже при наличии доступа к «Госуслугам» мошенникам гораздо проще убедить жертву перевести деньги самостоятельно, чем пытаться взломать приложение банка. Для защиты от кибермошенничества гражданам рекомендуют самостоятельно перезванивать в поликлиники и ведомства и уточнять информацию.