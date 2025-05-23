Производитель полимеров из Китая изучит возможность стать резидентом зоны «Алга»

АО «Корпорация развития Башкирии» и холдинг Wang GuoFu из китайской провинции Чжэцзян подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе корпорации. Документ закрепляет намерения сторон сотрудничать в вопросе инвестиций.

«Соглашение — это первая ступень взаимного сотрудничества. Компания рассматривает Башкортостан c точки зрения расширения своей деятельности»,— сообщил гендиректор Корпорации развития Наиль Габбасов.

Представители Wang GuoFu Ltd., производящего полимерные материалы, собираются посетить республику в ближайшие два месяца, чтобы ознакомиться с особой экономической зоной «Алга».

Идэль Гумеров