Жителя Анапы задержали за публикацию нацистской символики в соцсетях

21-летний житель Анапы был задержан полицейскими за демонстрацию в Telegram-канале нацистской символики. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявлен житель Анапы, который публиковал в социальных сетях нацистскую символику. Также в его доме полицейские обнаружили запрещенные книги и флаги.

После задержания жителя Анапы полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. По решению суда ему предстоит выплатить штраф.

Алена Воробьева