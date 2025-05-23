Жителя Анапы задержали за публикацию нацистской символики в соцсетях
21-летний житель Анапы был задержан полицейскими за демонстрацию в Telegram-канале нацистской символики. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявлен житель Анапы, который публиковал в социальных сетях нацистскую символику. Также в его доме полицейские обнаружили запрещенные книги и флаги.
После задержания жителя Анапы полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. По решению суда ему предстоит выплатить штраф.