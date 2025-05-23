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Жителя Анапы задержали за публикацию нацистской символики в соцсетях

21-летний житель Анапы был задержан полицейскими за демонстрацию в Telegram-канале нацистской символики. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявлен житель Анапы, который публиковал в социальных сетях нацистскую символику. Также в его доме полицейские обнаружили запрещенные книги и флаги.

После задержания жителя Анапы полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. По решению суда ему предстоит выплатить штраф.

Алена Воробьева

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