В Ростове полицейские ищут подростка избившего бездомного

Полицейские инициировали проверку после видео с избиением бездомного на Большой Садовой улице в Ростове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет о видео, в котором, предположительно подросток, наносит удары ногами и руками мужчине в заброшенном здании. Кадры опубликовали местные СМИ. «Правоохранители инициировали проведение комплекса мероприятий, направленных на установление личности нарушителя и обстоятельств инцидента»,— заявили в донской полиции.

Константин Соловьев