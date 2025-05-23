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В Ростове полицейские ищут подростка избившего бездомного

Полицейские инициировали проверку после видео с избиением бездомного на Большой Садовой улице в Ростове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет о видео, в котором, предположительно подросток, наносит удары ногами и руками мужчине в заброшенном здании. Кадры опубликовали местные СМИ. «Правоохранители инициировали проведение комплекса мероприятий, направленных на установление личности нарушителя и обстоятельств инцидента»,— заявили в донской полиции.

Константин Соловьев

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