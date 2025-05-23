ФАС оштрафовала КРКА из-за высоких цен на препарат

Федеральная антимонопольная служба сообщила о штрафе для ООО «КРКА-Рус» из-за повышения цен на препарат «Ко-Дальнева». Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным ФАС, КРКА занимает доминирующее положение на рынке лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием «Амлодипин + Индапамид + Периндоприл» — эта комбинация лекарственных веществ применяется при повышенном артериальном давлении.

Служба признала необоснованным повышение отпускных цен на отдельные дозировки «Ко-Дальнева» — цены выросли на 10–16% — и предписала установить экономически обоснованные цены на препарат, не имеющий аналогов.

Фармкомпания пыталась обжаловать решение ведомства, но Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС.