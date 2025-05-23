На Кубани растет интерес к работе с гибридным графиком

С начала 2025 года на рынке труда Краснодарского края было размещено более 14,5 тыс. вакансий с удаленным форматом занятости и свыше 4,5 тыс. — с гибридным графиком. Согласно исследованию hh.ru совместно с холдингом Alias Group (ключевой актив — федеральный девелопер «Неометрия»), интерес к таким предложениям продолжает расти. В регионе работающие граждане все чаще включают возможность гибкого графика в представление о «работе мечты» — это подтверждают опросы: около 20% опрошенных считают гибридную занятость важным фактором, а еще 13% готовы остаться в компании при наличии подобного формата, даже если иные условия их не устраивают.

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Эксперты hh.ru фиксируют общероссийский рост интереса к гибридной занятости: если в 2024 году только 2% респондентов называли ее признаком идеальной работы, то в 2025 году таких уже 13%. По словам директора hh.ru Юг Олеси Лавреновой, особенно востребован гибрид у работающих родителей — они оценивают свои возможности проводить время с детьми всего на 6 баллов из 10 и рассчитывают на удаленку или гибкий график как способ изменить ситуацию.

Аналитики связывают изменение предпочтений с пандемией COVID-19, которая ускорила распространение удаленной работы. Как отметила директор по персоналу Alias Group Светлана Хабибуллина, даже после снятия ограничений сотрудники стремятся сохранить часть преимуществ дистанционного формата. В числе причин — экономия времени, повышение личной эффективности и возможность совмещать работу с другими сферами жизни. Для работодателей гибридный график становится инструментом привлечения квалифицированных специалистов в условиях дефицита кадров, особенно среди представителей поколений Y и Z.

С начала 2025 года вакансии с гибридным графиком в регионе чаще всего размещались в сферах ИТ, недвижимости и строительства, розничной торговли, бизнес-услуг, логистики и складского хозяйства. Наиболее востребованной позицией стала должность менеджера по продажам и по работе с клиентами — более 600 активных предложений.

В Alias Group на гибридной или удаленной основе работают 21% сотрудников. Наиболее популярными направлениями для удаленной занятости остаются интернет-маркетинг, ИТ и аналитика. Переход к новому формату, по словам представителей холдинга, не влияет на качество работы и позволяет сотрудникам перераспределять свое время между проектами и личной жизнью.

Вячеслав Рыжков