Короткое замыкание оставило без света часть Ставрополя

Жители улицы Савченко в Ставрополе остались без электричества после короткого замыкания в трансформаторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Представители ведомства подчеркнули, что возгорания при этом не произошло, однако дома в округе остались обесточенными.

В ночь на 23 мая жители домов на улице Савченко в Ставрополе услышали громкий хлопок, после которого в районе пропало электричество. Очевидцы сообщили о происшествии в социальных сетях.

Сейчас на месте аварии работают ремонтные бригады.

Николай Аксенов