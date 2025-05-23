Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Короткое замыкание оставило без света часть Ставрополя

Жители Ставрополя остались без света из-за ЧП с трансформатором

Жители улицы Савченко в Ставрополе остались без электричества после короткого замыкания в трансформаторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Представители ведомства подчеркнули, что возгорания при этом не произошло, однако дома в округе остались обесточенными.

В ночь на 23 мая жители домов на улице Савченко в Ставрополе услышали громкий хлопок, после которого в районе пропало электричество. Очевидцы сообщили о происшествии в социальных сетях.

Сейчас на месте аварии работают ремонтные бригады.

Николай Аксенов

Новости компаний Все