Короткое замыкание оставило без света часть Ставрополя
Жители Ставрополя остались без света из-за ЧП с трансформатором
Жители улицы Савченко в Ставрополе остались без электричества после короткого замыкания в трансформаторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Представители ведомства подчеркнули, что возгорания при этом не произошло, однако дома в округе остались обесточенными.
В ночь на 23 мая жители домов на улице Савченко в Ставрополе услышали громкий хлопок, после которого в районе пропало электричество. Очевидцы сообщили о происшествии в социальных сетях.
Сейчас на месте аварии работают ремонтные бригады.