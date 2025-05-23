Саратовчанку наказали исправительными работами за неуплату алиментов

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 40-летней жительницы поселка Свободный по уголовному делу о неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантка получила пять месяцев исправительных работ. Также суд постановил удержать в доход государства 10% от ее заработной платы.

Как выяснилось, фигурантка не уплачивала алименты на содержание несовершеннолетних детей с 1 октября 2024 года по 30 января 2025 года. В итоге сформировалась задолженность в размере 120 тыс. руб.

Павел Фролов