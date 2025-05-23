«АльфаСтрахование» планирует войти в топ-2 игроков рынка сельхозстрахования Юга

«АльфаСтрахование» планирует войти в топ-2 игроков рынка сельхозстрахования Ставрополья и Юга в целом, в том числе за счет активного вовлечения новых сельхозтоваропроизодителей.

Компания планирует увеличить долю на рынке региона до 20% к 2027 г.

Для работы с аграриями «АльфаСтрахование» создаст в 2025 г. на базе Ставропольского филиала Центр компетенций по сельхозстрахованию, который будет оказывать консультационную помощь в оценке рисков, разъяснении и выборе условий страхования, получении субсидий, оформлении необходимых для этого документов.

«Мы видим растущий спрос на квалифицированную помощь в аграрной отрасли — от оценки рисков до получения компенсации при ущербе. Новый Центр компетенций станет опорной площадкой для развития технологичного и ориентированного на клиента подхода к сельхозстрахованию в Южном федеральном округе»,— говорит Николай Дорофеев, директор Южного регионального центра «АльфаСтрахование».

По данным Росгидромета, за последние 45 лет число опасных природно-климатических явлений увеличилось в четыре раза. Одним из инструментов, позволяющих минимизировать экономические последствия таких событий, является страхование.

По данным Национального союза агростраховщиков, только в Ставропольском крае страховые компании выплатили в 2024 г. в связи с заморозками и засухами 1,5 млрд руб. аграриям. При этом в регионе застраховано только 35% посевных площадей.

По данным «АльфаСтраховании», аграрии Юга предпочитают мультирисковые страховые программы, защищающие от 26 опасных природных явлений — только 25% договоров с компанией в 2024 г. были оформлены по программе страхования от чрезвычайных ситуаций.

«АльфаСтрахование» работает на рынке сельхозстрахования более 14 лет, входит в Национальный союз агростраховщиков. Компания имеет большой опыт в урегулировании убытков аграриев. В 2024 г. компания произвела самую быструю выплату по страхованию урожая от ЧС фермеру Тамбовской области, пострадавшему от заморозков — за 1 день.

АО «АльфаСтрахование»

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