Наставник «Локомотива» номинирован на приз лучшему тренеру сезона

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин вошло в число номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона 2024/2025 Фонбет КХЛ. Об этом сообщает Континентальная хоккейная лига.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«"Локомотив" начал сезон с победы в Кубке Открытия, затем выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова, став лучшей командой регулярного чемпионата. В плей-офф Игорь Никитин привел ярославцев к завоеванию первого в истории Кубка Гагарина»,— говорится в сообщении КХЛ.

Напомним, что подопечные Игоря Никитина и в прошлом сезоне выступали в финале, но тогда уступили «Металлургу». Ранее действующий наставник «Локомотива» уже становился лучшим тренером сезона, в 2019 году он привел ЦСКА к первому в истории клуба Кубку Гагарина.

Вместе с Игорем Никитина на приз лучшему тренеру сезона 2024/2025 претендуют главный тренер «Трактора» Бенуа Гру, который в свой дебютный сезон привел команду ко второму в истории финалу Кубка Гагарина, и наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, подопечные которого смогли впервые за 6 лет попасть в четверку лучших в плей-офф.

Ранее голкипер «Локомотива» Даниил Исаев был номинирован на приз лучшему вратарю сезона, а нападающий ярославцев Егор Сурин — лучшему новичку сезона. Церемония закрытия сезона пройдет 29 мая.

Алла Чижова