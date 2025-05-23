Четырех должностных лиц пензенского центра гигиены привлекли к ответственности

Должностных лиц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пензенской области» привлекли к дисциплинарной ответственности после вмешательства прокуратуры. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, не все должностные лица ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пензенской области» предоставили полную и достоверную информацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год. Прокуратура Первомайского района Пензы выяснила это в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление руководителю указанного учреждения. В итоге четырех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов